Neçirvan Barzani ile Irak İçişleri Bakanı güvenlik durumunu görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, Irak İçişleri Bakanı Osman el Ganimi’yi kabul etti.

Görüşmede Irak’ta güvenlikle ilgili son gelişmeler, emniyet kurumlarının şehirlerin güvenliğini sağlamadaki çalışma ve görevleri ele alındı.

Irak’ta son dönemde düzenlenen protestolar, terörün yeniden baş göstermesi tehlikesi, Erbil ile Bağdat arasında yapılan Şengal Anlaşması’nın uygulanması gibi konular da görüşmede masaya yatırıldı.

İki taraf da Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Erbil ile Bağdat’ın ilgili kurumları arasındaki işbirliğinin hızlandırılmasının önemine işaret etti.

DAİŞ terörü tehlikesine karşı Peşmerge ile Irak ordusu arasında işbirliğinin öneminin de altı çizildi.