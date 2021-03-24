Başbakan’dan BAE yönetimine taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı ve Dubai Emiri'nin kardeşi Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum’un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından Arapça ve İngilizce taziye mesajı yayımladı.

Al Maktum’un vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirten Başbakan, BAE yönetimine başsağlığı dileğinde bulundu.

Başabakan, BAE yönetimi ve halkına taziyelerini ileterek, “Merhumun, ülkesine yaptığı hizmetler yaşayacaktır” ifadesini kullandı.

Aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da yardımcısı olan Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum, 74 yaşında yaşamını yitirdi.