Başbakan’dan BAE yönetimine taziye mesajı
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı ve Dubai Emiri'nin kardeşi Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum’un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından Arapça ve İngilizce taziye mesajı yayımladı.
Al Maktum’un vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirten Başbakan, BAE yönetimine başsağlığı dileğinde bulundu.
Başabakan, BAE yönetimi ve halkına taziyelerini ileterek, “Merhumun, ülkesine yaptığı hizmetler yaşayacaktır” ifadesini kullandı.
Aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da yardımcısı olan Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وبهذا المصاب أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن شعب إقليم كوردستان بأحر التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، في فقدان رجل دولة كبير ساهم بكل تفانٍ وإخلاصٍ في نهضة بلاده وخدمة مصالحها العليا.— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) March 24, 2021