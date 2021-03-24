Blinken’den Çavuşoğlu’na: Türkiye S-400'leri elinde tutmamalı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ilk kez yüz yüze ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Blinken, NATO müttefiki Türkiye ile terörizmle mücadelede işbirliği içinde olmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, Çavuşoğlu'na Yunanistan'la Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz kriziyle ilgili görüşmelere ABD'nin destek sunduğuna dikkat çekti.

Blinken, görüşmede demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladığını da ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeyle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yaptı. Blinken'in ABD'nin S-400 hava sistemi konusundaki rahatsızlığını gündeme getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı" ifadesi kullanıldı.

Blinken'in Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından dolayı endişeli olduğunu aktardığı da belirtildi.

"YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Blinken'le ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yapıcı şekilde ele aldıklarını ifade ederek, “Afganistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Libya ve terörizmle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunduklarını” kaydetti.

Brüksel'deki görüşme, ABD'deki yeni yönetimle Ankara arasında kurulan ilk yüz yüze temas oldu. Çavuşoğlu ve Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. (Kaynak: Reuters, DW)