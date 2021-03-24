Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 7 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 516 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 224 kişi sağlığına kavuşurken, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 332 bin 704 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 116 bin 811 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 107 bin 418 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 617 kişi yaşamını yitirdi.

5 bin 776 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.