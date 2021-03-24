6 il için fırtına uyarısı
HABER MERKEZİ
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde 6 ilde görülecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.
Erzincan ile Ardahan'da görülecek kuvvetli fırtınanın saatteki hızının 50-70 kilometre olacağı öngörülüyor.
Fırtınanın, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise saatteki hızının 60-90 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve yetkililerin yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.