Erdoğan yeniden AK Parti’nin Genel Başkanı seçildi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7’nci Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yapıyor.

Erdoğan, "2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. 2023, Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır."

"Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmaya başardık" şeklinde konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlar olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni bir sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaadlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu süreçte en büyük güven kaynağımız, duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır. Sözlerimi şu güzel dua ile hitama erdirmek istiyorum.”