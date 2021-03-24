Politika

Katar Dışişleri Bakanı, Erbil’de

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelecek.
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kürdistan Katar Kürdistan Bölgesi Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Erbil Cafer Şeyh Mustafa

ERBİL (K24)

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Erbil’e geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Bağdat temaslarını tamamlamasının ardından Erbil’e geçti.

Al Sani’yi Uluslararası Erbil Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ve Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri karşıladı.

Al Sani başkanlığındaki Katar heyetinin Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Katar Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz yıl da Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.

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