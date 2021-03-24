Hindistan'da Covid-19'un çift mutant varyantı görüldü

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Hindistan'da, 18 eyaletten alınan örnekler incelendiğinde bir kişide "Çift mutant" Covid-19 varyantı tespit edildi. Çift mutasyon, virüsün daha bulaşıcı hale gelmesine yol açabilir.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 10 ulusal laboratuvardan oluşan Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu 18 eyalette testler yaptı.

Yapılan testler sonucunda ülkede bir kişide "Çift mutant" Covid-19 varyantı tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı virolog Shahid Jameel, çift mutantın "aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon" olduğunu açıkladı.

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Jameel “Çift mutasyon, virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine yol açabilir” diye konuştu.

Jameel, Hindistan'da L452R ve E484Q mutasyonlarının bir araya gelmesiyle oluşan ayrı bir Covid-19 soyu olabileceğinin altını çizdi.

Yapılan 10 bin 787 testten ise 736’sının İngiliz varyantı, 34’ünün Güney Amerika ve birinin de Brezilya varyantı olduğu açıklandı.

Hindistan, Covid-19’dan en fazla etkilenen 3’üncü ülke konumunda.

Ülkede geçtiğimiz gün 2021 yılının en yüksek vaka sayısı açıklandı.

Son rakamlara göre 47 bin 262 vaka kaydedilirken 275 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.