Al Sani: Kürdistan Bölgesi’nde yatırım için çok iyi fırsat var

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Erbil’de bulunan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Selahaddin kasabasında gerçekleşen görüşmede, Katar Dışişleri Bakanı, Başkan Mesud Barzani’ye Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin selamlarını iletti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki istikrar ortamına değinen Al Sani, Kürdistan Bölgesi’nde yatırım için çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Katar’ın Erbil Başkonsolosluğu’nun açılmasıyla birlikte ekonomik imkanlar ve sermaye nakli için iyi bir zemin oluşacağını kaydeden Al Sani, Erbil ile Doha arasındaki ilişkilerin gelişmesini umduğunu belirtti.

Başkan Barzani ise, Katar heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Katar’ın Erbil’de konsolosluk açacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Katar arasındaki ilişkilerin gelişmesinden mutluluk duyacağını ifade etti.