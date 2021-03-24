Sağlık

Prof. Dr. Kadri Yıldırım beyin kanaması geçirdi

Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
author_image Adem Özgür
Prof. Dr. Kadri Yıldırım
Prof. Dr. Kadri Yıldırım
kürdistan Kadri Yıldırım Diyarbakır Beyin kanaması

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan Kürt akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın kızı Ayşe Yıldırım, babasının Diyarbakır’da beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

Ayşe Yıldırım, “Babam beyin kanaması geçirdi ve şu anda uyutuluyor. Bekliyoruz” dedi.

Babasının hayati tehlikesinin sürdüğünü dile getiren Ayşe Yıldırım, “Olumlu işaretler bekliyoruz. Babam coronavirüsü yendiği gibi umarım bunu da yenecektir” ifadelerini kullandı.

Kadri Yıldırım geçtiğimiz aylarda da yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanarak yoğun bakıma alınmış ve hastalığı yenmişti.

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