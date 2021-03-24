Katar Başbakanı’ndan Neçirvan Barzani’ye resmi davet

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ve bazı yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Katar ile ilişkisi, bölgesel gelişmeler ve bölgenin istikrara kavuşması için dayanışma ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Katarlı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne yatırım yapması ve Katarlı sermaye sahiplerinin Kürdistan Bölgesi’ne yönelmesinin konuşulduğu görüşmede, Covid-19’la mücadele süreci ve DAİŞ’in hareketliliği de ele alındı.

Görüşmede, Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani’nin resmi davetini kabul eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar ile ilişkilerinin daha da gelişmesini istediğini bildirdi.

Katar’ın Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Neçirvan Barzani, Katar’ın bölgedeki rolünün önemine vurgu yaptı.

Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki krizin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Neçirvan Barzani, bölgenin istikrarı için ortak çabaları önemine değindi.