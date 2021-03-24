4 Avrupa ülkesinde coronavirüs ölüm ve vakalarında artış

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İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 440 bin 862'ye ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 561 bin 308'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 588'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 460 artarak, 106 bin 339'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 132 artışla 2 milyon 773 bin 215'e ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 8 milyon 346 bin 445 oldu. Aşılananların 2 milyon 657 bin 587'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, parlamentoda yaptığı konuşmada, aşı tedariklerinde yaşanan gecikmelerin telafi edilmesine değinerek, "Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. En sonunda ihtiyaçlarımız karşılanacak. Böylece aşılamada gerçek anlamda bir hızlanma teşvik edilebilir" dedi.

Bakan Speranza, İtalya'ya bu ay sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı geleceğini, ikinci üç aylık periyotta 50 milyon, üçüncü üç aylık dönemde ise 80 milyon doz aşı temin edecekleri bilgisini verdi.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, salgında toplam can kaybı 74 bin 64'e, vaka sayısı ise 3 milyon 241 bin 345'e çıktı.

Covid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

PORTEKİZ'DE SON DURUM

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Covid-19'dan son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti ve 575 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 818 bin 787'ye, can kaybı da 16 bin 805'e çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı, sınırların kapatılması ve serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de uygulanan diğer önlemler, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı 15 Mart'tan itibaren gevşetilmişti.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 75 BİNİ AŞTI

Almanya’da Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 813 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 690 bin 523'e çıktı.

Son 24 saatte 248 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 212'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 445 bin 300'e ulaştı.

Almanya'da salgının üçüncü dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 10 Mart'ta 9 bin 146 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı 17 Mart'ta 13 bin 435'e yükselmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Covid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.