Kanada’dan 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı

HABER MERKEZİ

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 9 Rus yetkiliye karşı yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Kanada’nın listesinde şu 9 isim yer alıyor: Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Federal Cezaevi Servisi Başkanı Aleksandr Kalaşnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Başsavcı İgor Krasnov, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yarin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Sibirya Temsilcisi Sergey Menyaylo.

​Rus muhalif Aleksey Navalny’nin tutuklanmasıyla ilgili olduğu belirtilen yaptırım kararının, daha önce ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin ilan ettiği tedbirlere uygun biçimde kabul edildiği kaydedildi.

KREMLİN: KANADA’NIN RUSYA’YA YAPTIRIMI GAYRİMEŞRU

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kanada’nın Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararını gayrimeşru olarak gördüklerini belirtti.

Peskov, “Kanada’nın bu yaptırım kararını gayrimeşru olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Rusya’nın misillemede bulunup bulunmayacağı sorusuna olumlu yanıt veren Peskov, “Tedbirler alacağız” dedi. (Kaynak: Sputnik)