Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış

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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, yine bir bağışıyla gündemde. 31 yaşındaki yıldız, eşini Covid-19 nedeniyle kaybeden beş çocuk annesi bir kadına 50 bin dolar bağışladı.

48 yaşındaki Theodis Ray Quarles’in ölümü üzerine yardım kuruluşu GoFundMe, beş çocuk annesi Vickie Quarles için hedefin 50 bin dolar olduğunu belirten bir yardım çağrısı yaptı. Çağrıya kayıtsız kalmayan Swift, 63 yaşındaki annesi Andrea ile birlikte bağışta bulundu.

Swift’in hedeflenen toplam rakamı üstlenmesi üzerine, çağrıya yanıt vererek bağışta bulunan başkalarıyla birlikte toplanan para, 60 bin doları buldu.

Bağış nedeniyle yardım kuruluşu yetkilisi, “Özellikle Andrea ve Taylor Swift’e düşünceli davranışları ve cömertliklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Bu, Swift’in ilk bağışı değil. Ünlü şarkıcı, salgın döneminde ekonomik yönden zorluk çeken pek çok kişiye yardım etti.

Swift, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla kendisiyle bağlantı kuran, ekonomik darboğazdan etkilenen hayranlarına 3 biner dolar bağışladı.

Aralık ayında da salgında parasal zorluk yaşayan iki anneye 13 biner dolar ödedi.