Libya: Hafter güçleri komutanına suikast

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Libya Ulusal Ordusu’na bağlı Yıldırım Kuvvetleri Sözcüsü Milad ez-Zavi, Mahmud el-Verfali’nin öldürüldüğünü duyurarak, Yıldırım Kuvvetleri’nin tüm üyelerini itidal göstermeye, ayaklanmaya sürüklenmemeye ve Genel Komutanlığın talimatlarını takip etmeye çağırdı.

Sözcü, Verfali’nin kanının yerde kalmayacağı sözünü de verdi.

Şarku’l Avsat’a konuşan askeri bir kaynak ise, Verfali’nin aracının Bingazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde kurşun yağmuruna tutulduğunu, kendisinin öldüğünü, ağır yaralanan kardeşi Eymen’in ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Suikasttan sorumlu olanların hesap vereceğini dile getiren askeri kaynak, Bingazi’deki güvenlik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.