DAİŞ Xurmatu’da Irak askerlerine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

ERBİL (K24)

Selahaddin güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre terör örgütü DAİŞ, dün gece Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden biri olan Xurmatu’ya bağlı Pir Ahmed köyünde Irak askerlerine saldırdı.

Saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığı belirtildi.

16 Ekim 2017 olaylarından sonra Peşmerge Güçleri’nin Xurmatu ve diğer Kürdistani bölgelerden çekilmesiyle söz konusu bölgelerde güvenlik boşluğu meydana geldi. DAİŞ oluşan güvenlik boşluğundan faydalanarak bu bölgelerde saldırılarını artırdı.

Irak Anti Terör Birimi, dün Peşmerge Güçleri ile birlikte Qereçox Dağı ve Mahmur bölgesinde DAİŞ’e karşı 14 gün süren bir operasyon düzenlediklerini açıklamıştı. Açıklamada 27 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü belirtilmişti.