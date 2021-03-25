Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Günlük vaka sayısı 600’ü aştı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarındaki artış devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 salgınıyla ilgili son verilere yer verildi.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 60 Covid-19 testi yapılırken, 601 kişinin testi pozitif çıktı.
Son 24 saatte 222 kişi iyileşti, 5 kişi hayatını kaybetti.
Bu rakamlarla birlikte oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 338 bin 764
Vaka: 117 bin 412
İyileşen: 107 bin 640
Tedavisi devam eden: 6 bin 150
Ölüm: 3 bin 622
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Aso Hawezi, Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerek, durumun endişe verici olduğunu belirtmişti.
K24’e konuşan Dr. Aso Hawezi, hastanelerin yeniden dolduğunu vurgulayarak “Vaka artışlarının en önemli sebebi her yerin açık olması ve tedbirlere artık yeterince uyulmamasıdır” ifadelerini kullanmıştı.