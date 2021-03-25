Politika

Bağdat’ta Uluslararası Koalisyon konvoyuna saldırı

Irak’ta yine Uluslararası Koalisyon güçlerine ait bir konvoy hedef alındı.
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Irak Irak Bağdat Uluslararası Koalisyon

HABER MERKEZİ

Bağdat’ın güneyindeki Yusufiye bölgesinde bulunan ana yollardan birinde yaşanan patlamada, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’a ait konvoy hedef alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uluslararası Koalisyon’a lojistik destek taşıyan konvoyun Yusufiye’den geçişi sırasında daha önceden yola döşenmiş bomba patladı.

Patlamada, konvoyda yer alan 3 aracın zarar gördüğü ifade edildi.

Son aylarda Koalisyon güçlerine ait konvoylar defalarca saldırıya uğramıştı. Saldırılarda çeşitli zararlar meydana gelmişti.

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