Bağdat’ta Uluslararası Koalisyon konvoyuna saldırı
HABER MERKEZİ
Bağdat’ın güneyindeki Yusufiye bölgesinde bulunan ana yollardan birinde yaşanan patlamada, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’a ait konvoy hedef alındı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uluslararası Koalisyon’a lojistik destek taşıyan konvoyun Yusufiye’den geçişi sırasında daha önceden yola döşenmiş bomba patladı.
Patlamada, konvoyda yer alan 3 aracın zarar gördüğü ifade edildi.
Son aylarda Koalisyon güçlerine ait konvoylar defalarca saldırıya uğramıştı. Saldırılarda çeşitli zararlar meydana gelmişti.