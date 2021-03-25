Fahrettin Koca’dan coronavirüs aşısı açıklaması

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası videolu açıklama yayımladı.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının arttığına işaret eden Fahrettin Koca, şunları dile getirdi:

“Bugünlerde, toplumun biri sınırlı, diğeri ise asıl büyük kesimine baktığımızda birbiriyle çelişen düşünceler görüyoruz. Toplumun bir kesimiyle bilim insanlarını kastediyorum. Büyük kesimi ile de, artık bıkkınlık duyguları yaşayan insanlarımızı kastediyorum. Çelişik olan bence şudur: Bilim insanları aşıyla artık yoluna girecek bir hayattan bahsediyor ve Covid-19’a karşı zafer duygusu dünyanın her yerinden alttan alta artık yükseliyor. İtimat edeceğimiz; ayların biriktirdiği bir yorgunluk değil, budur.”

“Önümüzde hayatın ışığı var” diyen Koca, “Hepiniz biliyorsunuz ki, maske ve sosyal mesafe tedbirleri Covid-19 virüsünü yeryüzünden silip atamaz. Bu iki tedbir bizi hastalıktan ve virüsün yol açacağı ölümden korur. Tedbirlere bu yüzden uymak zorundayız. Yine hepiniz biliyorsunuz ki, insanlık virüs karşısındaki zaferini, adı aşı olan silahla elde edecek” ifadelerini kullandı.

“14 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI”

Covid-19 aşısı hakkında bilgi veren Koca, şunları söyledi:

“Bugün birçok insanın karamsarlık ve belirsizlik, yılgınlık duyguları içinde olmasının sebebi, aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Ve dahası ülkemizdeki aşılama programı, aşı tedariki ve aşı çalışmaları hakkındaki bilgi eksikliğidir. Bugün bu konulara değinecek, sayılar ve bilgiler vereceğim. Öncelikle, Türkiye Covid-19 Aşı Tablosu hakkında bazı verileri paylaşmak istiyorum. Sayılara bilhassa dikkat edin. Şu sayılar büyük önem arz ediyor: Türkiye’de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.”

Koca, “Yurtdışından getirerek kullanıma aldığımız aşı, toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır” diye konuştu.

“Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli Biontech aşısı da sürece dâhil oldu” ifadelerini kullanan Fahrettin Koca, “1,4 Milyon doz Biontech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu, 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 Milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu Biontech’in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak” dedi.

“TEDBİRLERE TAM UYUM, SİZLERE BAĞLIDIR”

Koca, virüsün ne zaman sona ereceği konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise, “Türkiye için, ‘Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar!’ dersek, bu, mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var: Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız, bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması; aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı, “Planlarımıza göre, 100 Milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak. Ve 50 Milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak” ifadelerini kullandı.

CORONAVİRÜSTE GÜNCEL VERİLER

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 222 bin 753 kişiye coronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlere göre 28 bin 731vaka tespit edildi ve 1210 hasta daha belirlendi.

Verilere göre toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13’e yükseldi.

Son 24 saatte 157 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 30 bin 619’a çıktı.

Bakanlık, 19 bin 186 kişinin daha iyileştiğini bildirdi.