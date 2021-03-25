Kürdistan Bölgesi’ne yeni aşılar geliyor

ERBİL (K24)

İngiltere'den Irak'ın başkenti Bağdat'a gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısından Kürdistan Bölgesi'nin payı yarın Erbil'e gönderilecek.

Irak yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İngiltere'den gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, aşıların yarın Kürdistan Bölgesi ve illere dağıtılacağını kaydederek, vatandaşlardan aşı olmak için isimlerini yazdırmalarını istedi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr ise K24’e yaptığı açıklamada, milyonlarca doz aşının Irak’a gelmesini beklediklerini söyledi.

Bedr, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında İngiltere'den gönderilen aşıları taşıyan uçağın Uluslararası Bağdat Havalimanı'na ulaştığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nde de Irak’ta olduğu gibi vakalarda artış yaşandığını kaydeden Bedr, WHO’nun belirlediği nüfusun yüzde 20’sinin aşılanması oranını geçmek istediklerini ifade etti.

Bedr, aşıları teslim almak üzere Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan Temimi'nin, Havalimanı'nda hazır bulunduğunu aktardı.

WHO tarafından oluşturulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021 yılının sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 20'sinin aşılanması bekleniyor.

Irak, Çin hükümetinin ülkeye hediye ettiği 50 bin doz Sinopharm aşısını 2 Mart'ta teslim aldığını duyurmuştu.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle ülkede toplam can kaybının 14 bin 128'e, vaka sayısının 815 bin 605'e yükseldiği, 732 bin 252 kişinin iyileştiği kaydedildi.