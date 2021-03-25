Politika

TSK’dan Zaxo’da PKK’ye hava operasyonu

Duhok’un Zaxo ilçesine bağlı Batifa nahiyesinde TSK'ya ait helikopterlerin hava saldırısı yaptığı belirtildi.
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kürdistan TSK PKK Batifa Zaxo

ZAXO (K24)

Duhok’un Zaxo ilçesine bağlı Batifa nahiyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterlerin hava saldırısı yaptığı belirtildi.

K24’e konuşan Zaho’daki sınır birlikleri komutanlarından Diler Ferzende Zebari, PKK mensuplarının Bêguva’da TSK mensuplarına saldırmasının ardından, TSK’ya ait savaş helikopterlerinin Girê Bê köyünde PKK’ye ait alanları bombaladığını belirtti.

TSK’ya ait helikopterlerin ayrıca Banke Sindi köyünde PKK’ye hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilirken, saldırıda köylüler ve sınır güçlerinden kimsenin zarar görmediği ifade edildi.

 Batifa’nın bazı bölgelerinde TSK ile PKK arasında çatışmaların yaşandığı bildirilirken, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve PKK’den çatışmalara ilişkin her hangi bir açıklama yapılmadı.

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