Kerkük’te DAİŞ’e operasyon

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Kerkük’te terör örgütü DAİŞ’e düzenlenen operasyonda 4 örgüt mensubu yakalandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, Irak Federal Polis güçlerinin kentin güneyinde DAİŞ’e yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

Operasyonun son dönemlerde bölgede artan şiddet olayları üzerine başlatıldığına dikkat çeken Kemal, kentin güneyindeki Zap kasabası yakınlarında iki köyde yapılan arama sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

DAİŞ söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.