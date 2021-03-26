Sağlık Bakanı: 725 kişi daha Covid-19’a yakalandı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, basın mensuplarına yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten Saman Berzinci, 725 vaka tespit edildiğini ifade etti.

Covid-19 vaka ve ölüm oranlarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı, “Veriler endişe verici. Ölüm oranlarında da artış var” dedi.

Bakan Berzinci, Coronavirüs Yüksek Kurulu’nun gelecek hafta toplanacağını belirterek, toplantıda salgınla ilgii bir rapor hazırlanacağını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ne gelen Covid-19 aşılarına da değinen Berzinci, “Kullanım onayı çıkması halinde Covid-19 aşılarının dağıtımı yarın başlayacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, Kürdistan Bölgesi’ne 43 bin 800 doz Covid-19 aşının ulaştığını hatırlatarak, ilk etapta belirlenen öncelikli grupların aşılanacağını kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani, 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısının Kürdistan Bölgesi’ne ulaştığını açıklamıştı.

Başbakan, “Bugün Bağdat'tan grup bazlı planımıza göre uygulanacak olan 43.800 doz AstraZeneca aşısının geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tedarikçilerden doğrudan daha fazla Covid-19 aşısı edinmeye yönelik çabalarımız devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.