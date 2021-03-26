Son anket: ‘Z kuşağı’ kimi destekliyor?

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, siyasi partilerin 2023'te yapılacak bir seçimde yüzde 11,8 oranında oyu olacak ve “Z kuşağı” olarak adlandırılan gençlerin tercihleri ile ilgili bir anket açıkladı.

Genellikle 2000 yılı ve sonrasında doğanları ifade etmek üzere kullanılan Z kuşağının 2023'te genel nüfus içindeki oranı da yüzde 11,8 olacak. 2023’te toplamda 62 milyon 411 bin 753 seçmen oy kullanacak. Z kuşağının nüfusu 38 milyon 132 bin 848. Bu kuşakta 5 milyon 940 bin 916 seçmen var.

Murat Gezici, Z kuşağının seçmen tercihleriyle ilgili şunları söyledi:

“Yüzde 44,9’u Cumhur İttifakı’na oy veriyor, yüzde 55,1’i ise vermiyor. Z kuşağı­nın 2023’teki oy oranı yüzde 11,8 civarında olacaktır. 2023’e gelindiğinde Z kuşağının nüfus oranı yaklaşık yüzde 12 olacak ve bu kuşaktakilerin yaklaşık yüzde 80’i AKP’ye oy vermeyecek.”

Murat Gezici, Z kuşağının belirgin özelliklerine dair de “En belirgin özelliğinin, kendilerini tek tip bir ideolojiye ya da ideolojik gruba veya partiye yakın hissetmiyor olduklarını görüyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız araştırmalarda bu kuşaktakilerin yüzde 68,7’sinin, kendisini Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakâr gibi kategorilerle tanımlamak istemediğini ve herhangi bir siyasi partiye de yakınlık duymadığını ifade ettiklerini görüyoruz. Kendilerini evrensel değerlere daha bağlı hissediyorlar ve mevcut siyasetin yaslandığı kategorileri reddediyorlar. Siyasetçilerin; dikte edici, buyurgan, sert dilini onaylamıyorlar.” (Kaynak: Duvar)