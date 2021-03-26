Kuzey Kore: Füze denemesi başarıyla tamamlandı

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Kuzey Kore'den perşembe günü fırlatılan iki füzeyle ilgili yapılan ilk açıklamada “yeni tip taktik güdümlü roket” ifadesi kullanıldı.

Bu füzelerin ne tipte olduğu açıklığa kavuşturulmazken, Kuzey Kore resmi haber ajansı “katı yakıtlı motorun geliştirilmiş bir versiyonuna ve düşük irtifada süzülürken sıçrama tipi uçuş moduna” sahip olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hazır bulunmadığı denemeden sorumlu yetkili konumundaki Ri Pyong Chol, "Bu silah sisteminin geliştirilmesi ülkenin askeri gücünü pekiştirmek ve her türlü askeri tehdidi caydırmak açısından büyük önem taşıyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre balistik füze denemesi yapması yasak olan Kuzey Kore'nin son denemesine ABD, Güney Kore ve Japonya'dan kınama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Kore’nin füze denemeleriyle ilgili, "Karşılığı olacaktır. Tırmandırmayı tercih ederlerse ona göre karşılık veririz" şeklinde tepki gösterdi.

Biden "Ama belli bir diplomasi şekline de hazırım, fakat bu nükleer silahsızlanmanın nihai sonucuna bağlı olacaktır" ifadelerini kullandı.