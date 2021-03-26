Hrant Dink davasında karar
HABER MERKEZİ
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıkladı.
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı gazeteci Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı.
Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıkları Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.
Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç hakkında 'ihmali davranışla adam öldürme' suçundan beraat, 'kamu görevini ihmal' suçundan ise haklarındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararı verildi.
Davada 6 kişiye daha tutuklama kararı çıkmasıyla tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.