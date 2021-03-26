Babacan: ‘Kürt sorunu yoktur’ demek, çözüm istememektir

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Adana'nın Seyhan İlçe Başkanlığı kongresi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kürt sorunuyla ilgili bir soruya cevap veren Babacan, "Biz parti olarak açık açık yazdık. Bu ülkenin bir Kürt sorunu vardır. Önce bunun adını koymamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Sayın Erdoğan ne diyor; 'yoktur' diyor. Yoktur, demesi çözüm istemiyor demektir. Bunun adını koymak lazım” diyen Babacan, şunları dile getirdi:

“Kürt sorunu vardır, bu sorunun çözümü de kendi vatandaşlarımızın, insan olmaktan kaynaklı doğuştan itibaren zaten sahip olduğu temel kaynakları olduğu gibi tanımak geçiyor. Bu pazarlık konusu yapılamaz. Al ver konusu olmaz, oynanmaz. Bir yandan Kürt sorununa temel hak ve özgürlük perspektifi getirirken, diğer taraftan da apayrı terörle mücadele sürecinin işletilmesi gerekiyor. Terörle mücadele dediğimizde, sadece güvenlik enstrümanlarıyla değil, sadece askeri bakış açısıyla değil, diplomasiyle, uluslararası ilişkilerle tüm bölgeyi göz önünde bulundurup, bölgesel bir çözüm perspektifi ile buna yaklaşmak gerekiyor.”

Babacan, “Sadece kendi hudutlarımız içerisindeki teröristlerin peşine kendi güvenlik güçlerimizin düşmesi ve sadece kendi hudutlarımız içerisinde 'bugün şu kadar terörist şöyle olduğu böyle oldu’ diye açıklamakla terör sorununu çözemezsiniz. Kaldı ki 40 yıldır Türkiye bunu çözebildi mi? Çözemedi. Bu kafayla çözemez" dedi.