Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında ciddi artış

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin Covid-19 verilerini paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 9 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 725 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 238 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 345 bin 773 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 118 bin 137 kişide Covid-19 görüldü.

Şimdiye kadar 107 bin 878 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 627 kişi yaşamını yitirdi.

6 bin 632 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.