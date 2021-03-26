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Eski Siirt Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım yaşamını yitirdi.

2 gün önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kürt siyasetçi ve akademisyen Kadri Yıldırım bugün yaşamını yitirdi.

Beyin kanaması geçirdikten sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da özel bir hastaneye sevk edilen Yıldırım'ın, burada yapılan müdahaleyle kanaması durduruldu. Ancak bilinci kapanan Yıldırım, solunum destek cihazına bağlandı.

Tedavi gördüğü hastanede öğleden sonra durumu kötüleşen Yıldırım, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşamını yitirmesinin ardından hastanede işlemleri yapılan Yıldırım’ın Yeniköy Mezarlığı’na defnedileceği belirtiliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Siirt Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım geçtiğimiz aylarda da yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanarak yoğun bakıma alınmış ve hastalığı yenmişti.

KADRİ YILDIRIM KİMDİR?

5 Şubat 1959 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Kadri Yıldırım, Siirt Eğitim Yüksekokulu'nda ön lisan eğitimi tamamladıktan sonra, Harran Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

13 yıl öğretmenlik yapan Kadri Yıldırım, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Mardin Artuklu Üniversitesi rektör yardımcılığı, bu üniversiteye bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü müdürlüğü, bu enstitüye bağlı Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı koordinatörlüğü, aynı üniversitenin İlahiyat Bilimler Fakültesi (sonradan fakültenin ismi İslami İlimler Fakültesi olarak değişmiştir) kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2004'te yardımcı doçent, 2010 yılında ise profesör oldu. Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Yıldırım’ın 14 kitabı ve birçok akademik tebliğ makaleleri bulunuyor.

Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt milletvekili adayı olan ve seçilen Yıldırım, Kasım 2015 Milletvekili seçiminde yeniden HDP'den Siirt milletvekili seçilmişti.