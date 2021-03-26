Uluslararası Koalisyon’a üye ülkelerin dışişleri bakanları toplanıyor

HABER MERKEZİ

Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bu ayın sonunda bir araya gelerek, Irak ve Suriye’deki DAİŞ kalıntılarıyla mücadeleyi görüşeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès ile birlikte Uluslararası Koalisyon’a üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısına başkanlık edeceğini söyledi.

30 Mart’ta online ortamda gerçekleşecek toplantıda, DAİŞ’in saldırıları ve DAİŞ’le mücadelenin ele alınacağı bildirildi.

Öte yandan, Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Wayne Marotto sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Irak ve Suriye’deki ortaklarımız Mart ayında DAİŞ’e karşı 50 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarla teröristlerin 62 terör eylemi engellendi” dedi.

Marotto açıklamasında, DAİŞ’in yenilmesi için destek istenirken, bilgi için Irak’tan 435’i, Suriye’den ise 009647512451273’ün aranması istendi.