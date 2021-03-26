Türkiye’de salgında son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, 1253'ü hasta olmak üzere toplam 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi, 220 bin 985 test yapıldı.

Türkiye’de toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913’e ulaştı, toplam can kaybı da 30 bin 772’ye yükseldi.

Türkiye'de toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94’e çıktı.

Güncel verilere göre 20 bin 208 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37’ye ulaştı.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı da bin 810 oldu.