Politika

DAİŞ sığınakları imha edildi

Irak’ın Anbar vilayetinde DAİŞ’e ait iki sığınak imha edildi.
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Irak Irak DAİŞ

HABER MERKEZİ

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, Anbar’ın batısındaki Rutbe ilçesi kırsalında DAİŞ’e ait iki sığınağın imha edildiğini, çok sayıda silah ve patlayıcının da ele geçirildiğini duyurdu.

Öte yandan Musul'un Eyaziye beldesine bağlı Tawle köyünde bomba patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Semave kentine bağlı Cerbuiye bölgesinde de bomba patlaması sonucu iki sivilin yaralandığı bildirildi.

Diyala’nın Şareban ilçesinde ise bir polis kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Basra kentinin merkezinde de genç bir kıza ait ceset parçaları bulunduğu basına yansıdı.

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