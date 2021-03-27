Louvre Müzesi: Yaklaşık yarım milyon parça sanal ziyarete açıldı

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Dünyaca ünlü Louvre Müzesi, envanterinde bulunan yaklaşık yarım milyon parçayı internet üzerinden sergilemeye başladı.

Müzenin resmi internet adresine girerek, sanal ortamda eserleri görmek isteyenlerden para talep edilmeyecek.

Salgın yüzünden kapalı olan müze, online ziyaret programını geliştirerek, envanterinde bulunan 482 bin parçayı ziyaretçilerin hizmetine sundu.

Müze Müdürü Jean-Luc Martinez, “Birkaç yıldır zaten bu proje üzerinde çalışıyorduk, hem halka hem da araştırmacılara hizmet amacıyla bunun gerçekleştirdik. Ulaşılabilirlik, en önemli hedefimizdi” dedi.

Louvre Müzesini, salgın yüzünden kapanmadan önce 2019'da 14,1 milyon turist canlı olarak ziyaret etme imkanına sahip olmuştu.

Salgın yüzünden kapanan müzedeki eserlerin bir bölümü, geçen yıl 12 Mart-22 Mayıs tarihleri yine sanal ortamda ziyarete açılmıştı. Bu süre içinde sanal ortamda çoğu ABD'den 10 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleşmişti. (Kaynak: Euronews)