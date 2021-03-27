Kürt kolber donarak hayatını kaybetti

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Doğu Kürdistan’daki İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) sitesinde yer alan bilgiye göre, Urmiye’nin sınır ilçesi Sermas’ta Fehim Mamedi adlı Kürt kolber gece yolunu kaybetti.

Hengaw, yolunu kaybeden Fehim Mamedi’nin donarak yaşamını yitirdiğini aktardı.

26 Ocak’ta da Urmiye ile Van sınırında çığ altında kalan kayıp 5 kolberin cesedine ulaşılmıştı.

Her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) ya çığ ve kış şartlarında donarak can veriyor ya da İran güçlerinin hedefi oluyor.

Maddi durumları kötü olan sınır boyunda yaşayan büyük küçük binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.