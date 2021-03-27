‘PKK ve Haşdi Şabi, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını engelliyor’

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Siyasi gözlemci İdris Zozani, Şengal Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal Irak hükümeti arasında yapılan Şengal Anlaşması’nın kentin huzurunun sağlanması ve Şengal halkının geri dönüşü için önemli olduğunu vurguladı.

“Maalesef PKK ve Haşdi Şabi, anlaşmanın uygulanmasının önüne geçiyor” diyen Zozani, “Bugün de anlaşmanın uygulanmaması için Şengal’de protestolar düzenliyorlar. Bu anlaşmanın uygulanmasını kabul etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Zozani, “Muhakkak onların konuyla ilgili siyasi gündemleri ve arkalarında da bir el var. Bu yüzden anlaşmaya karşılar” diye konuştu.

Halkın yüzde 85’inden fazlasının kamplarda yaşadığını anımsatan İdris Zozani, Şengal halkı için en iyi yolun anlaşmanın uygulanması olduğunu ve insanların evlerine dönmek istediğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri 9 Ekim 2020’de Şengal Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmanın uygulanmasıyla kentteki durumun normale dönmesi bekleniyordu ancak şimdiye kadar anlaşmanın maddeleri hayata geçirilemedi.

Anlaşmaya göre, silahlı grupların kentten çıkarılması, göçzedelerin evlerine dönmesi, ilçeye yeni bir yönetimin seçilmesi ve yerel güvenlik gücünün kurulması öngörülüyor.