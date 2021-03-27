WHO’dan 20 ülke için aşı bağışı çağrısı

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını tehdidi altındaki 20 ülkenin henüz mevcut coronavirüs aşılarından hiçbirine erişim sağlayamadığını açıklayarak bu ülkelere "acil şekilde" aşı bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Zengin ülkelere çağrı yapan Ghebreyesus, bu ülkelerin "sorumluluklarına yaraşır şekilde" davranması gerektiğini ifade etti.

Ghebreyesus, söz konusu 20 dolayındaki ülkenin acilen on milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

WHO Genel Sekreteri, uluslararası Covax girişiminin bu ülkelere aşı tedarikine hazır olduğunu, ancak dünya genelindeki aşı yarışının tedariki yavaşlattığı uyarısında bulundu.

Mayıs ayının sonuna kadar yoksul ülkelere Covax aracılığıyla 100 milyon dozu Hindistan'da üretilmek üzere 237 milyon doz aşı sevk edilmesi planlanıyordu. Ancak Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) mart ve nisan ayı için öngörülen sevkiyatı durdurması yoksul ülkelere yapılan sevkiyata darbe vurdu.

İkili anlaşmaların, ihracat yasaklarının ve aşı milliyetçiliğinin piyasanın dengesini bozduğunu ve arz ile talep arasında "büyük dengesizliklere" yol açtığını belirten Ghebreyesus, "10 milyon doz fazla değil ve hiçbir şekilde yeterli de değil" ifadelerini kullandı.