Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’la ilgili son veriler

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 415 Covid-19 testi yapılırken, 417 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 307 kişi sağlığına kavuştu, 5 kişi hayatını kaybetti.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 350 bin 188

Vaka: 118 bin 554

İyileşen: 108 bin 185

Tedavisi devam eden: 6 bin 737

Ölüm: 3 bin 632

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, dün yaptığı açıklamada ve ölüm oranlarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, “Veriler endişe verici. Ölüm oranlarında da artış var” ifadelerini kullanmıştı.

Kürdistan Bölgesi’ne gelen Covid-19 aşılarına da değinen Berzinci, “Kullanım onayı çıkması halinde Covid-19 aşılarının dağıtımı yarın başlayacak” şeklinde konuşmuştu.

Başbakan Mesrur Barzani, 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısının Kürdistan Bölgesi’ne ulaştığını açıklamıştı.