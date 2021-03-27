Henry Kissinger’dan uyarı: Dünya savaşı çıkabilir

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ABD’nin eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger, Londra'daki Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Zoom aracılığıyla yaptığı konuşmada, önemli olanın ABD ve Batılı müttefiklerinin Çin ile yeni bir dünya düzeni konusunda bir anlaşmaya varıp varmayacakları olduğunu belirtti.

Richard Nixon döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Henry Kissinger, ABD ve Çin arasında iletişim kurmanın ve işbirliği yapmanın bir yolunu bulmadıkça bir dünya savaşına doğru kayılacağına dair uyarıda bulundu.

ABD'li diplomat geçtiğimiz Kasım ayında Bloomberg ile yaptığı röportaj sırasında Joe Biden yönetiminin askeri bir çatışmaya dönüşebilecek bir kriz riskinden kaçınmak için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yönetim yıllarında Çin ile kopan iletişim bağlarını eski haline getirmek için hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

Kissinger, Pekin’in ABD ile ilişkileri düzeltmek için neler yapabileceğine ilişkin bir soruya, “Tabii ki insan hakları meselesinde görüş ayrılıkları var... Her bir tarafın diğer tarafın hassasiyetlerini anlaması ve sorunun illa çözülmesinden ziyade şiddetinin hafifletilmesi önemli. Böylece daha fazla ilerleme kaydedilmesi mümkün olacak” yanıtını verdi.

Eski diplomat, ABD’nin yakında büyüyecek ve bazı alanlarda daha gelişmiş hale gelecek olan Çin gibi bir düşmanla pazarlık yapmakta muhtemelen zorlanacağını kaydetti.

Asya’da ekonomik bazda genişleme emellerinin baskın geldiği Avrupa Birliği (AB) sisteminden ayrıldıktan sonraki döneme ilişkin planını bu ay başlatan İngiltere’den söz eden Kissinger, Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılması) için farklı bir görüş ortaya attı.

Kissinger Brexit’i “İngiltere’nin tamamen bağımsız bir dış politika yürütmesinin bir yolu” olarak görülmesini reddetti. Ancak bu değişimin İngiltere’ye, Avrupa ve ABD arasında bir iletişim köprüsü olması konusunda yardımcı olmasını beklediğini belirtti.