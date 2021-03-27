Haddad: Kürdistan Bölgesi’nin payı bütçenin onaylanmasına engel değil

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Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad başkanlığında, Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu ve bazı Iraklı bakanlarla ortak toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonra Beşir Haddad’ın ofisi tarafından yapılan açıklamada, yapılan toplantının amacının Irak’ın 2021 bütçesini ayrıntılı olarak ele almak olduğu belirtildi.

Beşir Haddad ise düzenlediği basın toplantısında Kürdistan Bölgesi'nin payının Irak bütçesinin parlamento tarafından onaylanmasına engel olmadığını söyledi.

Hadda, bütçenin parlamento tarafından onaylanacağı beklentisi içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Irak Parlamentosu, yarın 2021 genel bütçe yasa tasarısını oylamak için toplanacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu, Bağdat’ta bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin ile Irak Parlamentosu’ndaki Şii siyasi gruplar arasında yapılan bütçe anlaşmasını onaylamak için parlamentonun 20 Mart'ta toplanmasına karar vermişti, ancak bazı anlaşmazlıklardan dolayı oturum ertelenmişti.

Haddad ise, Kürdistan Bölgesi heyetiyle Şii tarafları arasındaki anlaşmanın bozulmadığını, sadece parlamento oturumunun ertelendiğini açıklamıştı.