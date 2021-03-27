Saadet Partisi’nden Dersim Belediyesi’ne ziyaret

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Duvar’ın aktardığına göre Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki heyet Dersim Belediyesi’ni ziyaret etti.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile yaptığı görüşmede konuşan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “Sizi tanıyor görüyoruz. Güzel hizmetler yaptığınızı biliyoruz. 83 milyon yurttaş otursak ve birbirimize sorsak ne istiyoruz diye” dedi.

“HEPİMİZİN YENİ BİR HİKÂYEYE İHTİYACI VAR”

“Hepimizin aynı şeyleri söyleyeceği açık” diyen Aydın, “Huzur, barış, demokrasi, eşitlik istiyoruz. Her görüşten, her fikirden insanımız bunu istiyor. Şiddet, baskı istemiyoruz, öteki olmayı, kimsenin ötekileştirilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin iyi yönetilmediğini vurgulayan Aydın, “Ekonomi, adalet, hukukta gerileme ve sürekli birlikte yaşama bilincini baltalama anlayışı var. Ülkemizde insanlar düşüncelerini net ifade edemiyor. Bizim hepimizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur” diye konuştu.

MAÇOĞLU: YILLARDIR KARDEŞLİK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da ziyaretlerinden ötürü Saadet Partililere teşekkür etti.

Maçoğlu, “Bizler yıllardır bu coğrafyada bunu savunuyoruz. Adalet, hukuk, barış, kardeşlik için mücadele ediyoruz. Fakat bir şeyin de farkındayız. Burjuva hukukunun, burjuva demokrasisinin sınırları var. En iyi burjuva hukukunun uygulandığı ülkelerde dahi bu sınırlar belirlenmiştir” dedi.

Sosyalistlerin hukuku, demokrasiyi farklı açıdan değerlendirdiğini söyleyen Maçoğlu, “Biz sosyalistler ise hukuku, demokrasiyi, özgürlüğü tanımlarken birçok açıdan bu konuları farklı değerlendiririz. Tüm bu bahsettiklerimize bir çocuğun, bir sağlık emekçisinin, bir öğretmenin, bir işçinin gözüyle bakarız” şeklinde konuştu.

Bireyci bir anlayışın geliştirilmek istendiğini belirten Maçoğlu, şöyle devam etti:

“Bu sistem bugün yaşamımızı, kültürümüzü değiştirip, dönüştürüp bireyci bir anlayışı geliştiriyor. Bizler bu anlayışın karşısında yerellerin, yerellerde yaşayan halkın kültürlerini, yaşamlarını, inançlarını koruması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetimler birçok açıdan olduğu gibi bu anlamda da önemli.”

Belediye ziyaretinin ardından Başkan Maçoğlu ve Saadet Partililer, Seyit Rıza Meydanı’nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Saadet Partisi heyeti, daha sonra İnsan Hakları Derneği, Eğitim-Sen ve Tunceli Emek Gazetesi'ni ziyaret etti.