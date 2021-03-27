Kürdistan Bölgesi, Rojava’ya sağlık ekibi gönderdi

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı’nın geçtiğimiz günlerde açık kalp ameliyatları yapmak üzere Rojava’nın Kamışlo kentine bir sağlık ekibi gönderdiği bildirildi.

Ekibin 8 doktordan oluştuğu belirtildi.

K24’e konuşan ekibin üyelerinden Dr. Selam Hesen şunları söyledi:

“Ekibimiz 8 doktordan oluşuyor. Kürdistan Bölgesi, bizi Rojava’daki kardeşlerimize yardım etmemiz ve açık kalp ameliyatlarını yapmamız için gönderdi. 9 gündür buradayız ve şimdiye kadar 9 başarılı açık göğüs ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat ettiklerimizin sağlık durumları gayet iyi, ameliyat olan hastalarımızın bir kısmı evlerine döndü, bir kısmı gözetim altında ve önümüzdeki günlerde taburcu olacaklar.”

K24’e konuşan kalp hastası Mahmud Muhammed ise, Rojava’ya doktor gönderdiği için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ettiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

“6 aydır hastayım, biraz tedavi gördüm fakat iyileşemedim. Doktorlar kalp ameliyatı olmam gerektiğini söylediler ama Şam’a gidip ameliyat olacak maddi durumum yoktu. Kürdistan Bölgesi’ne doktor yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Suriye’nin başkenti Şam’da açık kalp ameliyatının yapılması ciddi sorunlara sebep olduğu için çoğu hastanın burada ameliyat olmadığı belirtiliyor.

Kürdistan Bölgesi’nden Rojava’ya doktor ve sağlık ekibini gönderilmesinin ardından hasta sayısının hafiflediği ifade ediliyor.

Rojava’daki Kalp ve Göz Hastanesi yönetimi de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yaptığı bu yardımlarla Rojava’ya yönelik yardımların önünün açılacağını belirtti.