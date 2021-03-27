FOTO: Erbil’de ‘Dünya Saati’ etkinliği

ERBİL (K24)

2007 yılından bu yana 27 Mart'ta düzenlenen ‘Dünya Saati’ etkinliği bu yıl başkent Erbil’de de düzenlendi.

Erbil Valisi ve bazı yetkililerin katıldığı etkinlikte tüm ışıklar söndürülerek sadece mumlar yakıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından küresel düzeyde düzenlenen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliğinin amacı; küresel ısınmaya farklı bir yaklaşımla ilgi çekmek, doğal yaşamı korumak konusunda farkındalık yaratmaktır.

Dünya Saati etkinliği kapsamında dünyada yüzlerce kentte milyonlarca insan ve anıtsal yapı iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için ışıklarını 1 saatliğine kapatıyor.

Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşti.