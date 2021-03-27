Bütçe oylaması öncesi Kürdistan Bölgesi heyeti Bağdat’ta

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin Basın Sekreter Yardımcısı Semir Hewrami, Kürdistan Bölgesi Yüksek Müzakere Heyeti’nin Bağdat’a ulaştığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyetinin Iraklı yetkililerle bütçe sorununu çözmek için görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bugün Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad başkanlığında, Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu ve bazı Iraklı bakanlarla ortak toplantı gerçekleştirildi.

Beşir Haddad düzenlediği basın toplantısında Kürdistan Bölgesi'nin payının Irak bütçesinin parlamento tarafından onaylanmasına engel olmadığını sbelirtti.

Irak Parlamentosu, yarın 2021 genel bütçe yasa tasarısını oylamak için toplanacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu, Bağdat’ta bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin ile Irak Parlamentosu’ndaki Şii siyasi gruplar arasında yapılan bütçe anlaşmasını onaylamak için parlamentonun 20 Mart'ta toplanmasına karar vermişti, ancak bazı anlaşmazlıklardan dolayı oturum ertelenmişti.

Haddad ise, Kürdistan Bölgesi heyetiyle Şii tarafları arasındaki anlaşmanın bozulmadığını, sadece parlamento oturumunun ertelendiğini açıklamıştı.