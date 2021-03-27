Başkan Barzani’den Prof. Kadri Yıldırım için taziye mesajı: Büyük kayıp

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, dün yaşamını yitiren Kürt akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Kadri Yıldırım için bir taziye mesajı yayımladı.

“Vatansever bir Kürt şahsiyeti ve akademisyen, Diyarbakır ile Mardin üniversitelerinin hocası Kadri Yıldırım’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile duydum” diyen Başkan Barzani, Kadri Yıldırım gibi bir şahsiyetin vefatını “büyük bir kayıp” olarak niteledi.

Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın Kürt dili, edebiyatı ve tarihi için yaptığı araştırma ve ortaya koyduğu eserlerin değerine vurgu yapan Başkan Barzani, “Kadri Yıldırım’ın ailesi, yakınları, dostları ve Kürdistan aydınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, “Yüce Allah’tan merhumu geniş cennetiyle mükafatlandırmasını, tüm taraflara sabır ve huzur bağışlamasını diliyorum” dedi.

3 gün önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kürt akademisyen ve Eski Siirt Milletvekili Prof. Dr Kadri Yıldırım dün yaşamını yitirdi.

Beyin kanaması geçirdikten sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da özel bir hastaneye sevk edilen Yıldırım'ın, burada yapılan müdahaleyle kanaması durduruldu. Ancak bilinci kapanan Yıldırım, solunum destek cihazına bağlandı.

Tedavi gördüğü hastanede öğleden sonra durumu kötüleşen Yıldırım, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadri Yıldırım bugün Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Siirt Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım geçtiğimiz aylarda da yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanarak yoğun bakıma alınmış ve hastalığı yenmişti.