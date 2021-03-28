Kürdistan Bölgesi’nde aşı formları hazırlandı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde vatandaşların aşı olması için form hazırlandı.

K24’e konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hawezi, vatandaşların online ortamda yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı için form doldurabileceklerini söyledi.

Hawezi, formların hazır olduğunu ve birkaç değişikliğin ardından 2 gün sonra halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Vatandaşların online ortamda formları doldurabileceğini kaydeden Hawezi, formların doldurulmasının ardından aşı olunabileceğini ifade etti.

Dün akşam Sağlık Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde son 12 saat içerisinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.