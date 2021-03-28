Başkan Barzani: Keremê Seyad’ın önemli bir rolü vardı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ermenistan Kürtlerinin tanınmış aydını ve Erivan Radyosu’nun eski yöneticilerinden Keremê Seyad’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Keremê Seyad’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile duyduğunu belirten Başkan Barzani “ Keremê Seyad’ın ailesi, yakınları, dostları ve Kürdistan aydınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Keremê Seyad’ın Ermenistan ve eski Soyvet ülkelerinde Kürt dilinin yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Barzani, şunları kaydetti.

“Keremê Seyad, uzun yıllar aralıksız ve yorulmaksızın Kürt dili ve edebiyatının gelişmesi ve Erivan Radyosu’nun yöneticiliğini yaptı. Kürt kültürü ve dilinin Ermenistan ve eski Sovyet ülkelerinde yayılmasında etkili bir rolü vardı. Keremê Seyad’ın çalışması ve mücadelesi çok değerlidir ve tüm Kürt vatanseverlerine örnek olmalı.”

Başkan Barzani, mesajının sonunda “Tüm taraflara sabır diliyorum, Keremê Seyad’ın ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki Keremê Seyad, dün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşamını yitirdi.

40 yıl boyunca Erivan Radyosu’nun sunucusu ve yöneticisi olarak Kürt dili, edebiyatı ve kültürüne büyük katkılar sunan Seyad, son yıllarda sağlık koşullarının elverişli olmaması nedeniyle kızları ve oğullarının radyoyla ilgilenmesini sağlamıştı.