Hol Kampı’nda DAİŞ’e yönelik kapsamlı operasyon

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Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Asayiş Birimleri bu sabah 04: 00 sularında Heseke’deki Hol Kampı’nda DAİŞ’e yönelik “insani ve güvenlik operasyonu” başlattı.

Asayiş Güçleri Resmi Sözcüsü Ali el-Hassan yaptığı açıklamada, kamptaki DAİŞ mensuplarının sayısının artması ve ortaya çıkan güvenlik boşluğu nedeniyle operasyon başlatıldığını belirterek, “Örgütün etkisini tamamen ortadan kaldırmak için Hol Kampı’nda ‘İnsani ve Güvenlik Operasyonu’ başlattık. Sivillerin güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri aldık" dedi.

DAİŞ’in halen bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu ifade eden Ali el-Hassan, “İki yıl önce DSG, Uluslararası Koalisyon'un desteğiyle DAİŞ’i coğrafik olarak ortadan kaldırdı. Ancak örgüt hala bölge ve dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. DAİŞ şu an Suriye'nin kuzeyinde ve doğusundaki sivilleri günlük olarak hedef almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hol Kampı’nd her türlü terörizm faaliyetinin yürütüldüğünü ifade eden Ali el-Hassan, kampın DAİŞ’in kalesi haline geldiği, bunun da buradaki siviller için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hol Kampı’nda çoğu çocuk olmak üzere 60 binden fazla insan yaşıyor. Çoğu DAİŞ mensubu ve ailelerinden oluşuyor. Örgütün burada “hilafet devleti” kurduğu belirtilmişti.

Kampta sadece bu yıl şimdiye kadar 47 kişi öldürüldü.