Kürdistan Bölgesi’nde günlük vaka sayısı 900’ü aştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 34 Covid-19 testi yapılırken, 926 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 298 kişi sağlığına kavuştu, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 359 bin 222

Vaka: 119 bin 480

İyileşen: 108 bin 483

Tedavisi devam eden: 7 bin 354

Ölüm: 3 bin 643

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, yaptığı açıklamada vaka ve ölüm oranlarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, “Veriler endişe verici. Ölüm oranlarında da artış var” ifadelerini kullanmıştı.