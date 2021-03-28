Kürdistan Bölgesi’nde günlük vaka sayısı 900’ü aştı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 9 bin 34 Covid-19 testi yapılırken, 926 kişinin testi pozitif çıktı.
Son 24 saatte 298 kişi sağlığına kavuştu, 11 kişi yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 359 bin 222
Vaka: 119 bin 480
İyileşen: 108 bin 483
Tedavisi devam eden: 7 bin 354
Ölüm: 3 bin 643
Sağlık Bakanı Saman Berzinci, yaptığı açıklamada vaka ve ölüm oranlarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, “Veriler endişe verici. Ölüm oranlarında da artış var” ifadelerini kullanmıştı.