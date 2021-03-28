Putin: Yaz sonu sürü bağışıklığına ulaşmayı hedefliyoruz

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Rossiya 1 TV kanalına mülakat veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Covid-19 salgınında yaz sonuna kadar sürü bağışıklığına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Vladimir Putin, Covdi-19 kısıtlamaların da bu tarihlerde kaldırılabileceğini ifade ifade etti.

Salı günü Covid-19 aşısının ilk dozunu olduktan sonra hafif yan etkiler yaşadığını belirten Putin, "Aşı olduktan sonra ertesi sabah uyandım ve bana sanki kaslarımda hafif bir ağrı hissettim gibi geldi. Bir termometre aldım... ısı derecesi normaldi" dedi.

Rus lider enjeksiyon yerinde de rahatsızlık hissettiğini söyledi.

Ancak Putin, Covid-19'a karşı geliştirilen üç Rus aşısından hangisini yaptırdığını açıklamadı, bunu sadece kendisine aşı yapan doktorun bildiğini dile getirdi.

Kremlin, Putin'in coronavirüs aşısı olacağını aralık ayında açıklamıştı ancak Rus lider, gecikmenin almayı planladığı diğer aşılarla birleştirme ihtiyacından kaynaklandığını aktardı.

Putin ülkesinde geliştirilen tüm Covid-19 aşılarının hemen hemen eşit seviyede olduğunu iddia etse de bağımsız kamuoyu araştırma şirketi Levada Center'ın yaptığı araştırmaya göre, 1 Mart itibarıyla Rusların üçte ikisi Sputnik V aşısını almak istemiyor zira ankete katılanların çoğu bu aşının yan etkilerini ana neden olarak gösteriyor.

Moskova Covid-19’a karşı aşılama kampanyasına aralık ayında başladı. Putin, şu ana kadar 144 milyon nüfuslu ülkede 4,3 milyonunun kişinin iki doz aşı yaptırdığı bilgisini paylaştı.

Pandeminin başından bu yana Rusya'da 4,5 milyon teyitli vaka tespit edildi.