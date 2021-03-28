Atletico Madrid, Llorente için 120 milyon euroda ısrarcı

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Premier Lig devi Manchester United, Atletico Madrid'in İspanyol orta sahası Marcos Llorente'yi renklerine bağlamak istiyor.

Marca'da yer alan habere göre Manchester United 26 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibiyle pazarlık etme niyetinde olsa da Atletico Madrid'in tavrı net.

İspanyol kulübü oyuncunun sözleşmesindeki 120 milyon euroluk çıkış maddesinin ödenmesini istiyor. Serbest kalma bedelinin ödenmemesi durumunda Llorente'nin bonservisi için herhangi bir indirime gitmeyi düşünmüyorlar.

Atletico Madrid, Marcos Llorente'yi 2019 yazında Real Madrid'den 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Real Madrid altyapısında yetişen orta saha oyuncusunun Atletico ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.